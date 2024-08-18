В Белоруссии сообщили о готовности ответить на провокации со стороны Киева

МИНСК, 18 августа, ФедералПресс. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что сформированная для укрепления границы с Украиной военная группировка уже развернута и готова реагировать на любые провокации со стороны Киева.
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