ПНИПУ: сукралоза и стевия в 400-600 раз слаще сахара при нулевой калорийности

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назвали наиболее эффективные заменители обычного тростникового сахара, дающие сладкий вкус без воздействия на организм.
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