В Турции заявили о поддержке США терроризма по всему мира

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Соединенные Штаты поддерживали терроризм по всему миру, провоцировали хаос в разных странах. Сейчас Штаты сами бьются в конвульсиях, Америке грозит очередная гражданская война, пишет турецкая газета Aydınlık.