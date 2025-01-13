В Турции заявили о поддержке США терроризма по всему мира

Соединенные Штаты поддерживали терроризм по всему миру, провоцировали хаос в разных странах. Сейчас Штаты сами бьются в конвульсиях, Америке грозит очередная гражданская война, пишет турецкая газета Aydınlık.
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