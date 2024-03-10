В сотнях домов Новокузнецка пропала холодная вода из-за аварии и земляных работ

Жители Куйбышевского района остались без холодной воды.В Новокузнецке сотни домов остались без холодной воды из-за аварии и земляных работ – об этом сообщает пресс-служба администрации Куйбышевского района города.
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