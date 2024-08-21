Рябкин: «Пару раз выходил на лед с Панариным, поразило его видение площадки, он идеален во всем»

Нападающий московского «Динамо» Иван Рябкин, который является один из фаворитов предстоящего драфта НХЛ, в беседе с автором Sport24 Дмитрием Ерыкаловым поделился мнением о форварде «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине.