Рябкин: «Пару раз выходил на лед с Панариным, поразило его видение площадки, он идеален во всем»

Нападающий московского «Динамо» Иван Рябкин, который является один из фаворитов предстоящего драфта НХЛ, в беседе с автором Sport24 Дмитрием Ерыкаловым поделился мнением о форварде «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине.
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