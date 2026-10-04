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Хирург Паршутина объяснила, почему у Соседова не было шанса выжить

Хирург Паршутина объяснила, почему у Соседова не было шанса выжить

Известный музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет после падения на лестнице в гостинице якутского города Нерюнгри.

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