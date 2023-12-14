Все еще встречаются?! Дженни спалили плачущей у воинской части Ви

О том, что происходит в отношениях Ви (V) и Дженни (Jennie) пользователи сети спорят давно. С периодичностью в интернете появляются слухи о том, что пара воссоединилась или рассталась, а после снова попыталась наладить отношения.
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