У Путина есть одна причина для встречи с Трампом. И это не перемирие. Полковник Пинчук ответил честно на вопрос

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Это как построить разговор - скорее всего цель прощупать оппонентов лично, причём с обеих сторон
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14 час.
Андрей
Надо понять причину войны на Украине! Надеюсь здесь нет тех, которые верят, что причина из-за самой Украины!  Когда США начинает терять свою ренту в мире или по другому можно назвать подати, то в Америке  начинают сильно волноваться... Ведь все благосостояние США, как и европейских вассалов США, зависят от этих податей-ренты.. Что случается со странами, которые начинают не признавать эту ренту? Очень яркий пример это Ливия и ее руководитель полковник Каддафи, который решил нефть продавать за золотые динары... С Россией несколько тяжелее, ведь у РФ есть ЯО и можно получить по сапатке.. Потому и придумали конфликт с Украиной, а были еще Грузия, Беларусь, Приднестровье...... , чтобы вызвать недовольство населения в связи с ухудшением жизни и в последующем раздробить Россию... От того сегодня интернет забит всякого рода историями про мигрантов, вызывая недовольство жителей РФ.. Нечто подобное было в феврале 1917го, когда свергли царя и по всей стране начались создаваться свои властные структуры независимые от центра.. Очень яркий тому пример Украина и фильм Свадьба в Малиновке... И если бы не большевики, то сегодня бы не было единой России! А в 90е, из-за недовольства народа, развалился СССР и не кому было тогда его защитить... Россию можно победить только развалив ее изнутри!
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9 час.

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