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Семью задержали во Владивостоке за организацию автоподстав

Семью задержали во Владивостоке за организацию автоподстав

Следственные органы установили, что в период с марта по ноябрь 2021 года трое граждан — муж и жена 1976 года рождения, а также их 22-летний сын — инсценировали ряд дорожно-транспортных происшествий, чтобы получить страховое возмещение убытков.

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