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Возвращение французского градиента: 7 вариантов маникюра, которые выглядят дороже классического френча

Возвращение французского градиента: 7 вариантов маникюра, которые выглядят дороже классического френча

Классический французский маникюр отказался от четких границ. Осенью 2026 года в центре внимания снова оказывается французский градиент: нежный переход от полупрозрачного розового к молочно-белому, который выглядит естественно, но не скучно.

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