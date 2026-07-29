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NYT узнал о планах Ирана нанести удар по Украине

NYT узнал о планах Ирана нанести удар по Украине

Градус напряженности между Ираном и Украиной мог резко возрасти. Американские СМИ утверждают, что Тегеран всерьез рассматривал ответный удар по одному из украинских морских портов после атаки на иранское торговое судно.

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