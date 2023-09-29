Собянин рассказал о благоустройстве знаковых объектов в центре Москвы

Благоустройство добавляет историческому центру комфорт, уют и красоту В блоге на своём персональном сайте Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о результатах работ по благоустройству знаковых объектов в ЦАО столицы, выполненных в этом году.
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