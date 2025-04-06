Шансы глобальной рецессии выросли до 60% из-за пошлин Трампа – J.P. Morgan

Инвестиционный банк J.P. Morgan увеличил вероятность наступления глобальной рецессии в 2025 году с 40% до 60%, связывая это с введением новых торговых пошлин администрацией президента США Дональда Трампа.
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