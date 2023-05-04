Пожар на НПЗ под Краснодаром: тактика противника состоит в попытках нанести ущерб топливной инфраструктуре примыкающих к зоне СВО регионов

Тушение пожара на Ильском НПЗ в Краснодарском крае Украинская сторона в последние недели явно активизировалась, что вполне укладывается в анонсы и прогнозы относительно контрнаступления.
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