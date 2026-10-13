"Только через наши трупы": глава МИД Польши - о возврате замороженных активов РФ

RADEK PIETRUSZKA/EPA/TASS Европа категорически не хочет возвращать России ее замороженные активы. Об этом 13 октября напомнил глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступая на Варшавском форуме по безопасности.
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В принципе - он прав. Через политические трупы... сегодняшних дегенератов в ЕС. Когда прийдут трезвомыслящие управленцы в ЕС.
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