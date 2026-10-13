РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 251 подписчик

"Только через наши трупы": глава МИД Польши - о возврате замороженных активов РФ

"Только через наши трупы": глава МИД Польши - о возврате замороженных активов РФ

RADEK PIETRUSZKA/EPA/TASS Европа категорически не хочет возвращать России ее замороженные активы. Об этом 13 октября напомнил глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступая на Варшавском форуме по безопасности.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя