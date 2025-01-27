Илона Маска заметили с новой девушкой

Миллиардер Илон Маск появился на публике с новой девушкой. Об этом сообщает издание People. На мероприятии, предшествовавшем инаугурации президента США, предпринимателя заметили с Шивон Зиллис — директором по спецпроектам компании Neuralink, которую основал Маск.
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