Россияне, бежавшие в Армению из страха перед мобилизацией, оказались отнюдь не в дружественной обстановке.
«Уматывай назад»: в Армении растет недовольство русскими релокантами
Комментарии
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цветкова марина яковлевна
Так это - зеркальное отражение поведения армян в России
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10 час.
Гарий Щерба
Эти СУКИ только и СУЩЕСТВУЮТ на СВЕТЕ , потому что есть РОССИЯ ....!!!
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9 час.
NADEGDA PAYNYH
Что посеешь,то и пожнешь. Пусть Ереван посмотрит ,что делают и как ведут себя в России армяне. А тем,кто сбежал,так и надо.Предателей нигде не встречают с распростертыми объятиями. Все знают,что предал один раз,без зазрения совести предаст и другой раз
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6 час.
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