«Уматывай назад»: в Армении растет недовольство русскими релокантами

Эти СУКИ только и СУЩЕСТВУЮТ на СВЕТЕ , потому что есть РОССИЯ ....!!!

NADEGDA PAYNYH

Что посеешь,то и пожнешь. Пусть Ереван посмотрит ,что делают и как ведут себя в России армяне. А тем,кто сбежал,так и надо.Предателей нигде не встречают с распростертыми объятиями. Все знают,что предал один раз,без зазрения совести предаст и другой раз