🖥 Без обновления «железа» компьютерные клубы теряют позиции на рынке Компьютерным клубам необходимо регулярно обновлять оборудование, чтобы оставаться востребованными, сообщил представитель киберклуба Халил Клеблеев.
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