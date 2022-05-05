Инициатива FWF даёт шанс украинским беженцам по работе в британских финтехах

Fintech Without Frontiers (FWF) — это отраслевая инициатива, созданная британской IT-компанией Ozone API и сообщается, что этот проект подал заявку на предоставление украинским беженцам возможностей карьерного роста в британском финтех-пространстве.
Fintech Without Frontiers (FWF) — это отраслевая инициатива, созданная британской IT-компанией Ozone API и сообщается, что этот проект подал заявку на предоставление украинским беженцам возможностей карьерного роста в британском финтех-пространстве.
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