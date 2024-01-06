Что можно сказать об элитах ХМАО по чертам лица

Клинический психолог и философ Олег Долгицкий провел физиогномическое исследование политэлиты ХМАО. Он описал деловые качества, личные характеристики и стиль работы югорских чиновников и мэров крупных городов, основываясь на чертах их лиц.
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