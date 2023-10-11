Ученые указали простой способ сохранения психического здоровья без лекарств

Ученые призывают относиться более взвешено к своему психическому здоровью. Современный мир, запруженный технологиями и гаджетами, давит на людей, выводит из равновесия и может спровоцировать возникновение различных расстройств.
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