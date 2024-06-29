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Военное обозрение

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Йеменские повстанцы атаковали судно компании Maersk, назвав её оказывающей самую крупную транспортную поддержку Израилю

Йеменские повстанцы атаковали судно компании Maersk, назвав её оказывающей самую крупную транспортную поддержку Израилю

Судно на момент атаки находилось примерно в 150 морских милях к северу от порта Ходейда.

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