ВЛАДИВОСТОК, 22 октября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин предложил главе Владивостока Константину Шестакову занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края.
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