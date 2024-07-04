ВСУ совершили атаку на территорию России с помощью беспилотников

В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территории России дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над Брянской областью, один – над Белгородской и один – над Тамбовской.
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