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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин предрек ничью в дерби: «Спартак кажется фаворитом, но оборона ЦСКА больше одного не пропустит, а нападение минимум один забьет»

Матч 26‑го тура Мир РПЛ пройдет сегодня на «Лукойл Арене». «Перед первым матчем мне ЦСКА казался фаворитом.

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