😢Рынок труда в России сократился почти на четверть Число вакансий к концу августа сократилось на 18%.
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😢Рынок труда в России сократился почти на четверть Число вакансий к концу августа сократилось на 18%.
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