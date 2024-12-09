Кучеров стал 2-й звездой дня в НХЛ

НХЛ огласила имена лучших игроков игрового дня.НХЛ огласила имена лучших игроков игрового дня.Второй звездой стал Никита Кучеров.
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