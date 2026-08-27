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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дилан Озетковски: «Прошлый сезон в «Партизане» был тяжелым. Жене стоит написать об этом книгу»

Дилан Озетковски рассказал о трудностях прошлого сезона в « Партизане » и отметил, что этот опыт помог ему вырасти как игроку и человеку.

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