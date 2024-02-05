Валерия Чекалина и её муж впервые после прекращения уголовного дела появились на телевидении

Валерия Чекалина и её муж Артём впервые после прекращения громкого уголовного дела появились на телевидении: они стали гостями "Шоу Воли" на телеканале ТНТ, где побеседовали с Павлом Волей о своём уголовном деле и обвинениях в неуплате налогов.