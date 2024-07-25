В селе Тополево под Хабаровском пять человек пострадали в результате взрыва газа

Пять жителей Хабаровского края пострадали в результате взрыва, который произошел в квартире. Об этом в четверг, 25 июля, проинформировали в комитете правительства российского региона по гражданской защите.
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