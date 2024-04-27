Самому молодому омскому ветерану 93 года, самым возрастным - по 103. Как сообщил мэр Сергей Шелест, в Омске осталось 59 участников Великой Отечественной войны: 📍в Кировском округе — 11 чел.
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Самому молодому омскому ветерану 93 года, самым возрастным - по 103. Как сообщил мэр Сергей Шелест, в Омске осталось 59 участников Великой Отечественной войны: 📍в Кировском округе — 11 чел.