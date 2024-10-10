Артем Жога призвал уральских чиновников вместо отпуска ездить волонтерами на Донбасс

Полпред президента на Урале Артем Жога призвал распространить на все регионы федерального округа опыт ханты-мансийского проекта «Доброслужащий», в рамках которого чиновники во время ежегодного отпуска не отдыхают, а оказывают гуманитарную помощь мирному населению Донбасса и работают в военных госпиталях, сообщили в пресс-службе полпредства.