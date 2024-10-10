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Артем Жога призвал уральских чиновников вместо отпуска ездить волонтерами на Донбасс

Артем Жога призвал уральских чиновников вместо отпуска ездить волонтерами на Донбасс

Полпред президента на Урале Артем Жога призвал распространить на все регионы федерального округа опыт ханты-мансийского проекта «Доброслужащий», в рамках которого чиновники во время ежегодного отпуска не отдыхают, а оказывают гуманитарную помощь мирному населению Донбасса и работают в военных госпиталях, сообщили в пресс-службе полпредства.

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