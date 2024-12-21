«Ночной охотник» в деле. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск выполнил пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ.
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