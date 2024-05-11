Улучшаем скорость интернета: советы и рекомендации Елена ГалицкаяВ современном мире, где многие жители страны проводят большую часть времени в интернете, вопрос скорости соединения становится важным аспектом повседневной жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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