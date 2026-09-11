Европа уже не в состоянии покрывать военные расходы Украины

Киев просит дополнительные десятки миллиардов долларов, однако европейским странам становится всё сложнее покрывать растущие финансовые потребности Украины.
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