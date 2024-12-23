Zeiss Ikon Contina LK микроремонт

Привет всем, эта штучка существует уже давно, я потратил некоторое время на ее ремонт и решил написать эту статью, потому что в целом это хорошее устройство, и хотя оно очень простое, в нем нет дальномера и выдержка медленная.
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