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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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МВД Франции за неделю предотвратило 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня

Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен. «Благодаря подготовке и повышенной бдительности сотрудников МВД удалось предотвратить 23 попытки нарушить непрерывное проведение олимпийских мероприятий, связанных с эстафетой огня», – написал Дарманен на странице в соцсети.

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