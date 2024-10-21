Регулярные физические нагрузки могут снизить выраженность симптомов похмелья

Феномен похмелья, сопровождающийся головной болью, тошнотой и усталостью, знаком многим. Существует множество методов для облегчения его симптомов, включая плотный завтрак и употребление активированного угля.
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