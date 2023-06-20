Психолог Хвингия посоветовала худеющим есть из тарелок серого цвета

Выбор посуды определенного цвета может влиять на набор лишнего цвета. Так, тарелки серого цвета лучше выбирать тем, кто хочет похудеть, рассказала нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия в беседе с радио Sputnik.
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