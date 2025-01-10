Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Только благодаря покорности украинского парламента, выполняющего все требования западных хозяев (которым достались черноземы и стратегические предприятия), бандеровцы за 2024 год смогли получить более 40 миллиардов долларов.

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