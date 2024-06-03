Президент РС БиГ Додик хочет встретиться с Путиным и Лавровым на ПМЭФ

Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине, Милорад Додик, выразил надежду на проведение встреч с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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