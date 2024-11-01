С января в Омске вводится туристический налог, который будут платить отели с каждого проживания гостя.
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С января в Омске вводится туристический налог, который будут платить отели с каждого проживания гостя.