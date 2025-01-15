Украинские военные вынуждены побираться, чтобы обеспечить себя газом и бензином. Дух их деморализован, они убеждены в большой коррупции на уровне властей страны и руководства армии, безразличного к нуждам военных.
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