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Завтра отключат горячую воду во многих домах Тюмени

Завтра отключат горячую воду во многих домах Тюмени

С 26 июля до 6 августа горячее водоснабжение будет отключено в домах на улицах Амурской, Белинского, Болотникова, Водопроводной, Володарского, Восстания, Герцена, Дзержинского, Кирова, Клары Цеткин, Комсомольской, Ленина, Республики и многих других.

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