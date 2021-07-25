Завтра отключат горячую воду во многих домах Тюмени

С 26 июля до 6 августа горячее водоснабжение будет отключено в домах на улицах Амурской, Белинского, Болотникова, Водопроводной, Володарского, Восстания, Герцена, Дзержинского, Кирова, Клары Цеткин, Комсомольской, Ленина, Республики и многих других.