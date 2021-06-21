Вести Кузбасс

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Сильнейшие водники Сибири соревновались в преодолении порогов на Казыре

Сильнейшие водники Сибири соревновались в преодолении порогов на Казыре

На юге Кемеровской области прошёл чемпионат по спортивному туризму. На Казыре соревнования по водным видам спорта проводятся порядка 20 лет.

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