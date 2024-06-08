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Число заболевших кишечной инфекцией растёт в Алматы

Число заболевших кишечной инфекцией растёт в Алматы

Летом повышается риск порчи продуктов, передаёт inAlmaty.kz. С начала года в Алматы зарегистрировали 108 случаев заболевания острой кишечной инфекции, сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асель Калыкова.

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