Число заболевших кишечной инфекцией растёт в Алматы

Летом повышается риск порчи продуктов, передаёт inAlmaty.kz. С начала года в Алматы зарегистрировали 108 случаев заболевания острой кишечной инфекции, сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асель Калыкова.
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