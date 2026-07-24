Сибирь в фокусе: Владимир Путин планирует после Иркутска посетить Омск

ОМСК, 24 июля, ФедералПресс. Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина по Сибири продолжается. После посещения Иркутского авиазавода глава государства направится в Омск, где запланировано совместное мероприятие с представителями Казахстана.
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