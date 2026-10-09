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Нефтегаз и ИТ выросли, строительство упало: динамика рынка акций в сентябре

Нефтегаз и ИТ выросли, строительство упало: динамика рынка акций в сентябре

В сентябре рубль укрепился на 1,4% к доллару, доходности ОФЗ выросли на 64 базисных пункта, а рынок акций разделился: нефтегазовый сектор вырос на 9,1%, строительный упал на 17,8%.

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