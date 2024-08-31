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СВИБЛОВО

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Детям рассказали о правилах безопасного поведения на водоёмах

Лето продолжается и тысячи людей проводят свой досуг у водоёмов. Чтобы приятное времяпрепровождение не обернулось трагедией работники Управления Департамента ГОЧСиПБ вместе со спасателями из Аварийно-спасательного отряда № 3 ГКУ «ПСЦ» на Джамгаровском пруду для учеников школы № 763 провели занятия на тему: «Правила поведения на водоёмах в летний период».

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