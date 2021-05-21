В ЦИК ожидают провокации на парламентских выборах 2021

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) намерена противодействовать любым провокациям и вмешательству в избирательный процесс в ходе проведения выборов в Госдуму VIII созыва, которые запланированы в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) намерена противодействовать любым провокациям и вмешательству в избирательный процесс в ходе проведения выборов в Госдуму VIII созыва, которые запланированы в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
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