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В ЦИК ожидают провокации на парламентских выборах 2021

В ЦИК ожидают провокации на парламентских выборах 2021

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) намерена противодействовать любым провокациям и вмешательству в избирательный процесс в ходе проведения выборов в Госдуму VIII созыва, которые запланированы в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

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